可成(2474)公布11月營收109.82億元，創歷史單月次高記錄，較10月份的121.17億元、月減 9.4%，年增14.2%，今年前11月的合併營收827.95億元、相較去年同期887.13億元，年減幅度由上個月累積的9.2%縮小至6.7%。

可成第四季前兩個月營收231億元，符合公司第四季將有相當成長的預期，公司表示，11月份營收成長、但毛利率微降，因營收規模略降，第四季前兩月毛利率25.6%、較前二季的23.1%略升，符合逐步改善的預期。

(時報資訊)