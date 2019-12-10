《業績-其他電子》可成11月營收登次高，Q4毛利率可望改善 16:312019/12/10 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 可成(2474)公布11月營收109.82億元，創歷史單月次高記錄，較10月份的121.17億元、月減 9.4%，年增14.2%，今年前11月的合併營收827.95億元、相較去年同期887.13億元，年減幅度由上個月累積的9.2%縮小至6.7%。 可成第四季前兩個月營收231億元，符合公司第四季將有相當成長的預期，公司表示，11月份營收成長、但毛利率微降，因營收規模略降，第四季前兩月毛利率25.6%、較前二季的23.1%略升，符合逐步改善的預期。 (時報資訊) #11 #成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電機》逐月回暖！氣立11月營收月增24.75％ 08:022019/12/06 財經 蘆竹社區竄火苗 11人平安疏散 09:452019/12/06 社會 《熱門族群》蘋果帶旺Q4業績，大立光、新普科、穩懋甜出汁 11:082019/12/06 財經 美系客戶拉貨 鉅明11月營收創歷史同期新高 11:112019/12/06 財經 高麗菜超種亮紫燈 農糧署二度 「紫爆」通知 15:082019/12/06 生活 《業績-紡纖》旺季＆冬奧拉貨效應，得力11月營收再創新高 15:062019/12/06 財經 禾伸堂11月營收13.6億 月減2.03％ 15:322019/12/06 財經 打擊中火改善空汙 中市PM2.5創歷年新低 15:412019/12/06 政治 《業績-電子通路》聯強11月營收298億元，年減14％ 15:572019/12/06 財經 華新科11月營收22.6億元 月增7.47％ 16:002019/12/06 財經 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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