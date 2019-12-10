由台新銀行冠名贊助並與知名運動品牌New Balance獨家合作2020 Taishin Women Run TPE，開放報名後隨即獲得女性一片好評；主打2020諧音「愛你愛你」，明年賽會推出一連串充滿「愛」的服務。不光是賽事服務年年進步，2020 Taishin Women Run TPE突破以往，即將於12月12-14日舉行的「2019馬拉松運動博覽會」首度以實體展位與女孩們見面！為期3天的展覽，凡是前往參觀並填寫2020 Taishin Women Run TPE紙本報名表的民眾，就能獲得額外精美禮品，一同在明年享受主辦單位對女孩們滿滿的寵愛！

「2019馬拉松運動博覽會」同時是國內最大規模的馬拉松展覽，2020 Taishin Women Run TPE看準博覽會的熱潮，特別加碼推出紙本報名名額提供女孩，由於明年賽事取2020諧音「愛妳愛妳」，如此獨特的1屆Taishin Women Run TPE，特別打出「愛運動、愛時尚、愛自己」的口號，正呼應馬拉松運動博覽會中多元的展位，期待達成正面效應，讓不只女性注意到Taishin Women Run TPE，也能有更多男性願意為女性發聲。

作為冠名贊助的台新銀行，今年再度祭出超值優惠，只要女孩們是台新銀行卡友，使用台新信用卡報名10公里-香香團體組，前180組即享9折優惠；而賽事日當天取得半馬前3名以及10公里香香團體組前3名的跑友，台新銀行也將送出台新玫瑰卡刷卡金，總額突破10萬元！

此外，擔任頂級贊助的運動品牌New Balance，12月也將啟動New Balance Run Club(NBRC)閨密體驗營報名，讓有報名的女孩們，相揪姊妹們一同響應，於明年2月4日開始的訓練營，為明年3月29日到來的2020 Taishin Women Run TPE全力備戰。有別於過往提供長週數單一跑步訓練，此次NBRC將課程豐富化，同時保有專業級高規格內容，提供閨密最佳的挑戰機會。

如同女性散發除獨有的魅力，Taishin Women Run TPE也精心準備許多好禮等著送給跑者，凡完成報名的女孩即可獲得「NB DRY」排汗短袖上衣；成功完賽的跑友，更能拿到獨樹一格的「2020」精美完賽獎牌、完賽毛巾、時尚果凍袋以及「NB DRY」慢跑功能帽。主辦單位感謝許多企業夥伴紛紛投入2020 Taishin Women Run TPE行列，包含冠名贊助商台新銀行、頂級贊助商運動品牌New Balance、協力贊助商BraveLog、家樂氏、健喬信元、All Sports以及合作贊助商維他露、True Yoga、愛康、Nature Valley、氧顏森活、獅子寶寶、給力貼、L. Erickson等各領域知名企業提供貼心禮物，期待明年３月帶給各位女孩滿滿的愛，跟著跑者們一起「愛你愛你」！

(中時 )