國民黨立法院黨團10日舉行「反滲透法草案」公聽會，前總統馬英九出席。（姚志平攝）

國民黨今召開「反滲透法草案」公聽會，並邀請前總統馬英九出席，民進黨發言人李晏榕搬出前總統蔣經國痛批國民黨，「蔣經國看到你們今天的所作所為，難道不會覺得難過嗎？」

民進黨今由副秘書長林飛帆、發言人李晏榕、戴瑋姍召開「親中、作秀、造謠，國民黨不膩嗎？」林飛帆說，11月28日民進黨已經召反滲透法開相關公聽會，也邀請雙方代表，正反方出席，國民黨也派了人，有新聞為證，所以民進黨沒有召開很容易查證。

因公聽會中，馬英九批強推「反滲透法」騙選票，台灣恐陷入新麥卡錫主義，並對退將羅文山幫他登選舉廣告、廣告資金來自中國、接見這兩位中國政委時是否知情等問題。馬英九以「這又沒什麼」「大驚小怪」「我習近平都見過了」等回應。林飛帆說，馬英九用此迴避必須跟社會交代彼此金錢往來問題。

李晏榕說，馬英九說，國安五法已經足夠去阻擋現在境外勢力及中國滲透，若是真的如此，當時審國安五法時，國民黨在反對什麼，不是自打嘴巴？

他說，今天是美麗島四十週年，國民黨的前輩包括蔣經國，看到國民黨現在的所作所為，難道不會覺得難過嗎？蔣經國35年前曾告訴雷根特使說，「中華民國的政策是不會變的，對中共政策是不屈服、不妥協，因為屈服與妥協，將造成我們的毀滅；國民黨你們還敢仰天去告訴蔣經國，你們還承襲他的政策嗎」。

至於卡神楊蕙如案，李說，民進黨支持司法把這件事調查水落石出，相關人等、資金來源，調查清楚，還原真相，對於個案，不方便評論，北市黨部已作出決議，暫時不處理黨籍問題，是依照民進黨持續多年的廉政相關規定；林飛帆說，楊蕙如事件相關黨紀問題都是透過既有制度及黨內規範處理。

對於今國民黨立委曾銘宗帶一群人去行政院路過、陳情；李晏榕說，「國民黨你們作秀還做不膩」，從上周抬棺到外交部、「夾」手他人事件到今天路過，要持續消費悲劇到什麼時候，一直說跟警察站在一起，口號還說警察辛苦了，那為何一直要去增加警察的勤務，連行政院是保六在負責勤務都搞不清楚。

黛瑋珊表示，國民黨造謠成性，所有自導自演都是為了媒體表現；她列舉七個事件，從韓國瑜自爆有追蹤器，至今沒提告沒報案、國家機器介入選舉，結果這是媒體朋友從監察院資料查出的，還有台商回流零元，卻被國民黨盧秀燕、侯友宜及韓國瑜代理市長打臉，還有東山鴨頭事件，說蔡總統用公務預算下臉書廣告、及最近的自導自演夾手事件、竄改詮釋插畫家給小英總統畫的號次圖示，呼籲國民黨不要在作秀、作假，直球對決不要模糊事實。

(中時 )