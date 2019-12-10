台灣櫻花（9911）今（10）日在法說會上指出，瞄準台灣每年逾千億規模的整體裝修市場商機，已成立「櫻花家居室內裝修公司」，正式從廚浴產品跨足整體居家空間領域！此外，櫻花未來3年內將砸下13至15億元重金，進一步擴大智能產品的研發及量產。

法人表示，台灣櫻花近幾年本業獲利穩健成長，隨著新事業佈局逐漸發酵，未來營收與獲利逐年成長可期。

台灣櫻花已公布11月合併營收6.09億元，年增5.3％；前11月合併營收53.98億元，年增3.9％。無論單月或前11月，營收均創下歷史新高！前三季營業利益5.88億元，年增10％；稅後淨利5.32億元，EPS2.43元，年增2％。

台灣櫻花自下半年起，隨著智能產品銷售亮眼、整體廚房零售明顯成長，帶動第三季合併營收14.57億元、創下歷年同期新高，加上第四季節能補助政策推動，預期2019年營收可望續創歷史新高！

此外，台灣櫻花受惠產品組合轉換及製造效率提升，第三季毛利率年增1.4%，預期今年全年毛利率可望創下近幾年新高，帶動本業獲利成長明顯，2019年獲利成長可期。

(工商 )