馬稠後產業園區後期開發工程10日舉行動土典禮祈福儀式。總統蔡英文出席動土典禮致詞時表示，嘉義縣即將從傳統農業大縣成功轉型為工農大縣。馬稠後第一期園區目前已有33家廠商投資建廠，後期將於2024年完成開發，預計將提供300家廠商進駐，創造2萬個就業機會，每年高達800億的產值，「我們看到地在擴、廠在蓋、人在請，這就是實在拚經濟！」

蔡英文進一步指出，未來馬稠後產業園區裡優質廠商所累積的產、學、研等資源，也會是嘉義縣發展長照產業的重要力量。翁章梁縣長擔任過嘉義縣社會局長，非常了解嘉義縣人口老化的嚴重問題。他上任後，不僅整合縣內的醫療資源，如朴子醫院、長庚、榮總等，形成「醫療照護體系」，也積極推動在馬稠後後期園區內，成立「馬稠後智慧健康照護園區」。

翁章梁表示，馬稠後產業園區總占地428.57公頃，後期園區面積約343.83公頃，後期預計109年2月公告標售產業用地，111年完成公共設施，113年完成全區開發。

他說，未來後期完成開發後有兩個重點，第一個成立一座全國唯一面積90公頃的「馬稠後智慧健康照護園區」未來將從醫療生技產品、物聯網及AI人工智慧等資訊科技運用，到照顧產業人力招募教育訓練中心；特別是科技含量較高的設備與工具研發製造，都是馬稠後智慧健康照護園區發展的目標產業。

他認為，嘉義縣老人比率19.6%高居全台之冠，嘉義縣比其他縣市更需要一個專為高齡人口量身訂做、服務的長照園區。

翁章梁進一步說明，馬稠後後期園區另一項發展主軸為「馬稠後智慧機械園區」，希望吸引台商及台灣在地優質智慧精密機械廠商進駐，發展低污染、低耗能、低耗水及高產值智慧精密機械科技產業，這些所有的機械產業都會在嘉義慢慢成型、群聚。他認為未來嘉義縣一定會成為中台灣非常重要的工業基地，從原來的農業大縣逐漸轉變為工農大縣。

翁章梁說，嘉義縣在發展健康照護產業環境相當成熟，醫療資源有長庚、嘉基、朴子等大型醫院可以同時提供照護服務，在產業方面，有馬稠後產業園區及大埔美精密機械園區相互支援，周邊還有多所大學擁有與長期照護相關的學系與研究單位，累積了產、官、學、研等不同領域的專業人才與發展能量。

隨後，總統蔡英文、內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁、台糖董事長陳昭義及夆典科技開發董事長郭國華一同進行開工祭祀及動土儀式。

(工商 )