IC通路龍頭廠大聯大（3702）受惠核心產品3C等領域穩健成長，且中央處理器（CPU）出貨暢旺、5G相關零組件開始出貨、手機旺季來臨、供應鏈庫存恢復正常等因素影響下，2019年11月合併營收繳出新台幣502.4億元，年成長率連續兩個月正成長。

大聯大11月營收新台幣502.4億元，相較去年的466.5億元、年增7.7％，相較上月的487.2億元、月增3.1％；累計今年來營收達新台幣4,807.9億元，比起去年同期的5,047.9億元，年減4.8％。

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