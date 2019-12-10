極端天氣增加冬衣買氣，廣越（4438）及光隆（8916）現正在洽談明年新訂單，由於今年寒流來得早，預期品牌客戶將增加明年備貨量，且隨著氣溫下降，光隆的羽絨、家紡等也有急單可期。

廣越10日股價持平收在145元，光隆收在45.5元，小跌0.10％。觀察法人動向，外資及自營商合計買超廣越28張，但賣超光隆6張，投信未著墨兩檔個股。

廣越及光隆先後公告11月業績，廣越單月合併營收8.59億元，創歷年11月新高，年增3.56％，累計前11月營收154.32億元，年增24.35％，也創同期新高。

光隆則受到羽絨報價走跌及家紡大客戶調整庫存影響，11月合併營收7.87億元，年減12.27％，累計前11月營收為100.21億元，年增5.06％。

法人分析，廣越今年業績大增，主要原因有二：一是併購金漢及約旦、羅馬尼亞廠效益，二是主要客戶Patagonia、及新客戶的貢獻。該公司現正洽談明年訂單，由於天氣冷，預期品牌客戶會增加訂單備貨。

光隆近期股價疲弱，主要羽絨報價走跌及家紡受累大客戶調整庫存，市場擔心獲利下修，及步入淡季所致。然而，近期羽絨買盤持續回籠，顯示羽絨報價已近谷底，2019年光隆本業獲利雖下修，仍創新高，且淡季因成衣比重增加，獲利不再虧損。

法人也認為，中美貿易大戰帶來的轉單效應長期仍發酵，2020年家紡及成衣營運仍有雙位數成長，且成衣占比拉高，對第一季及第四季淡季有幫助，預期光隆本業獲利有望續創新高。

法人表示，光隆在成衣接單持續暢旺下，第四季本業仍可維持獲利，擺脫去年虧損局面，今年將呈現每季都賺錢。羽絨、家紡、棉被部分，因天冷可望有急單可期。成衣出貨已過高峰，11月、12月業績呈現減少，但與去年同期比，仍會是季季增。

(工商 )