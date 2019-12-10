中國汽車工業協會（簡稱中汽協）10日發布數據顯示，大陸11月乘用車銷量為205.7萬輛，年減5.4％。大陸11月新能源汽車銷量年減43.7％。11月汽車產銷表現整體優於10月，其中產量增速明顯高於銷量。

1—11月，汽車產銷與2018年同期相比依然下降，但產銷降幅比1—10月繼續呈小幅收窄。

證券時報10日報導，中汽協指出，從11月產銷數據完成情況來看，產銷量繼續回升，產銷量恢復到250萬輛左右的較高的水準，尤其是產量與2018年同期相比呈現正增長，一方面反映企業在連續降低庫存水準後，開始回補庫存，生產節奏有所恢復。

另一方面，反映出企業對今後的市場信心有所恢復。11月新能源汽車則繼續呈現下降，已連續5個月與2018年同期相比下滑，累計產銷量與2018年同期相比僅實現微弱增長，全年可能呈現負增長。

中汽協表示，2019年第四季以來，大陸汽車產銷降幅雖然繼續保持收窄的態勢，但市場整體回升緩慢，消費信心仍不足。

(工商 )