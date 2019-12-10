台鐵產業工會理事長王傑呼籲，盡快落實生活津貼。（台鐵產業工會提供）

舒壓小物投籃機。（台鐵產業工會提供）

台鐵產業工會理事長王傑認為，真的滿瞎，不會真的紓壓，與其花這些錢，不如讓他們待遇變更好。（台鐵產業工會提供）

台鐵局為爭取員工生活津貼比照軍公教方式辦理，5月間向交通部提出報告，全案正於行政院待核定，但至今沒下文。台鐵產業工會今日開記者會表示，台鐵局最近在各單位發放2個舒壓小物，建議與其花錢買舒壓小物，倒不如落實之前承諾的生活津貼，才是員工真正關心的。

台鐵產業工會表示，普悠瑪案發生至今，台鐵局對改革、留住人才無具體作為，2019年初才購買7000件「我愛台鐵、安全第一」紅背心，引起全國譁然，現在又花費經費購置舒壓小物桌上型拳擊球、磁力巴克球，宣稱要讓員工紓壓，令人匪夷所思。

台鐵產業工會理事長王傑認為，真的滿瞎，不會真的紓壓，與其花這些錢，不如讓我們待遇變更好、人力如果充足，工作壓力降低，自然不需要這些舒壓小物。

工會以「生活津貼」為例，指台鐵是目前唯一不是採用「簡薦委制」的公務機關，無法享有軍公教的生活津貼，包含子女教育、結婚生育等，最多補助5個月薪水，台鐵員工現在是職福會發放一次2000元的津貼。

工會指出，行政院公布的台鐵大體檢報告中提到，薪資福利的不足，是台鐵人才流失一大原因。台鐵局長張政源喊出要幫台鐵員工調薪，今年5月送出生活津貼調升、薪資調整案；6月5日，行政院長蘇貞昌在鐵路節典禮公開表示「要錢給錢，要人給人，要改就改，我希望台鐵有好將來。」歷經8個月，行政院不斷拖延，10月則要求交通部、台鐵局再行斟酌。

工會認為，薪資福利待遇的提升是留住人才的根本，生活津貼比照簡薦委制公務人員是所有鐵路員工的期待，希望生活津貼提升案趕快通過。

(中時 )