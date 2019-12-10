根據統計，台灣過半人口都有早餐外食的習慣，而近期美食外送平台的興起，亦提供了更多元的早餐選擇。有鑑於此，食藥署明年起將外送平台納入早餐稽查專案，在稽查早餐店業者的同時，確認外送裝備是否符合標準，並將稽查對象擴大至清粥小菜、早午餐業者，盼加強食品安全的把關。

台灣早餐有3大特色，外食多、業者多、型態多。根據統計，我國共有55.5％民眾有早餐外食習慣，較午餐的61.3％少，較晚餐的26.6％多。全台早餐業者計有約1.4萬家，提供民眾從西式到中式、路邊攤到連鎖店的多元選擇。

今年7月，食藥署將Ubereats、Foodpanda等美食外送平台納管，並納入新興販售型態食品專案。明年起，則將美食外送平台業者納入早餐專案，早餐專案的對象也從早餐店擴大至早午餐及營業至凌晨的清粥小菜店。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，明年起，衛生單位前往早餐店執行稽查時，將同步確認是否與外送平台合作，並針對到店取餐的業者執行稽查，包括盛裝食物的保溫袋是否乾淨、是否將食物冷熱分開等。若外送平台業者違反良好衛生規範準則，可處6萬至2億的罰鍰。

魏任廷提醒民眾，若需得知鄰近住家的業者品質是否優良，可上網搜尋「食在優良」地圖，尋找通過分級評核的店家。

(中時 )