冬天寒流來襲，日前又飄雨，林姓婦人騎機車返家突然身體不適而路倒，熱心民眾向警方通報，婦人都拒絕送醫，但多次嘗試起身，但都搖搖晃晃，員警將她帶回派出所休息，等她恢復後，再聯繫家人載回。警方呼籲，切勿冒冷騎乘機車外出，以免發生危險。

「你們可以幫幫一個婦人嗎？」1名熱心民眾氣喘吁吁地衝進第一僅分局西區派出所，請求備勤警方協助。警方抵達現場，發現林婦騎機車疑似身體不適，而摔倒在路旁，民眾協助婦人在旁休息。

當時開始飄雨、氣溫驟降，警方勸婦人到所內休息或就醫檢查，但是婦人都搖頭，說只要休息一下就好，並多次嘗試起身欲騎車回家，但每次起身，都搖搖晃晃。警方請救護人員到場協助，經檢查後，身體並無大礙。

經警方勸說，婦人才願意提供家中電話，讓家人載她回家，林姓婦人的家人相當感謝員警。警方提醒民眾，近日天氣日夜溫差大，若身體不適，切勿冒險騎乘及駕駛汽機車，以免發生危險。

(中時 )