國民黨立委參選人宋瑋莉有一群死忠的小黃軍團，從黨內初選起就力挺宋進立法院。（資料照）

立委蔡適應（左1）今成立計程車競選後援會，與宋瑋莉比拚意味濃厚。（許家寧翻攝）

力拚連任的基隆立委蔡適應，今天成立挺蔡計程車後援會，12個車隊、150多輛計程車司機齊聚六合停車場相挺，蔡適應親授戰旗給後援會長呂瑞斌，現場旗海飄揚、場面壯觀，蔡適應與運匠搖旗高呼凍選，呼籲讓民進黨國會過半，基隆才能持續進步。

計程車司機長期以來挺民進黨居多，不過國民黨立委參選人宋瑋莉有一群死忠的小黃運匠相挺，100多輛計程車從初選時就張貼宋的宣傳貼紙，走遍大街小巷替她拉票，讚宋瑋莉是議會「女中豪傑」，做事實在，為人阿莎力，受到不少草根階層司機歡迎。

輸人不輸陣，民進黨立委蔡適應10日成立計程車後援會，找來包括港都車隊、觀光車隊、安一車隊、安樂車隊、大華車隊、仁二車隊、全隆車隊、大竿林車隊、經國車隊、長庚車隊、七堵車隊及日昇車隊等12個車隊司機到場力挺，比拚意味濃厚。

蔡適應感謝每位辛苦的計程車司機，強調協調交通部辦理鼓勵「老舊計程車汰舊換新」方案，燃油燃氣車輛補助15萬元、油電混合車輛補助25萬元、完全電動車輛補助35萬元，也提醒司機第一階段申請到12月30日止，第二階段至明年1月31日。

市黨部張錦煌表示，明年的選舉不再只是過去的藍綠之爭，而是台灣人的民主自由保衛戰，呼籲相挺基隆史上第一位公督盟連續七個會期評鑑的優秀立委蔡適應，支持最挺基隆的蔡英文總統，以及民主進步黨、讓國會過半，基隆才能持續進步。

(中時 )