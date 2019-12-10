香港昨天發現兩顆土製炸彈，警方證實炸彈在50至100公尺範圍內可能致命，這是「反送中」運動爆發以來，首次發現具強大殺傷力的土製炸彈。警方正調查犯案動機。

《中央社》報導，這顆土製炸彈位於港島灣仔華仁書院胡應湘堂地基附近，9日傍晚，清潔工人首先在該處發現後，報請警方爆炸品處理課人員到場檢查後確認是土製炸彈，並予以拆除。期間警方封鎖了學校附近一帶的皇后大道東，並檢走一些證物，包括鋰電池等。

警方爆炸課人員向媒體說，這顆炸彈連接著電話及電路板，相信是用於引爆；爆炸裝置有兩類爆炸品，分別是硝酸鹽和HMTD（六亞甲基三過氧化二胺），合共10公斤。警方稱，上述炸藥在市面不能購買，必須自製。

報導說，警方形容炸彈完整，可以引爆，而爆炸品內更藏有鐵釘，爆炸範圍達50至100公尺，極度危險，可致多人死傷。

警方正調查犯案動機，並會了解是否與8日破獲的槍械案有關。

華仁書院昨晚就事件表示，校方事先並不知情，發現爆炸品的位置雖然屬於校園所有，但在學校大閘外，屬公眾可以進入的範圍，目前沒有證據顯示事件與該學校師生或教職員有關。

泛民主派團體民間人權陣線8日舉行了國際人權日遊行，繼續爭取「反送中」訴求。在遊行前，警方偵破了一起嚴重槍械案，查獲一枝半自動手槍和超過100發子彈。警方在事件中逮捕了超過10人，相信事件與「反送中」有關，指嫌犯有意槍擊警員或遊行者，以製造混亂。

10月13日旺角彌敦道曾發生一起遙控土製炸彈爆炸事件，警方當時指炸彈威力不大，並未對周邊警員造成傷害。之後，警方也曾多次在示威活動結束後的街道上發現可疑爆炸物，但相信大多是假彈。

1967年香港發生左派暴動，當時左派人士製造了大量土製炸彈，造成一些死傷。

(中時電子報)