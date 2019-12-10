受前期強勢股獲利了結壓力有所釋放、投資者對政策可能加大穩增長力度預期回升影響，近期市場情緒有所修復，滬指重新站上2900點關口，中小市值企業表現好於大盤股。在外資動向方面，對陸股亦持續淨流入，12月4日當周淨流入29.1億美元，已是連續九周淨流入。目前國內外相關經濟景氣度指標近期有一定的企穩跡象，與此同時政策穩增長信號愈發明晰，中長期建議逢低關注消費、TMT、低估值金融地產股。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，季末經濟基本面出現邊際回暖、中央經濟會議政策預期、流動性寬鬆、機構投資者存在提前佈局的可能性等偏多因素浮現，加上中美貿易不確定因素邊際弱化。因此從目前時點至農曆年前，在基本面預期企穩、貨幣政策適度寬鬆、外資流入A股提速等利多因素下，對於市場走勢應以偏多看待。

黃上修指出，產業方面，可關注三大方面，在消費板塊中相對落後、估值低、預期低、倉位低但未來有可能積極變化的行業如家電、汽車等；受益於5G建設、供應鏈國產替代的中國科技行業；低估值、大市值的金融、地產板塊，因低估值提供的安全邊際或將成為資金跨年行情配置，且在物價走高的階段可能也有相對收益。

(時報資訊)