宏佳騰（1599）11月營收1.43億元，相較去年同期衰退28%；宏佳騰表示，業績下滑係外銷沙灘車過往全年度銷售表現較為平均，但今年上半年多已拉貨，導至下半年動能衰退，使得11月營收相較去年下滑。宏佳騰1~11月營收22.28億元，年減12.16%。

不過，旗下電動機車銷售熱度依舊，依據工業局電動機車補助網12月9日公開資訊顯示，宏佳騰車主今年申請購車補助已達2710輛，超越中華emoving的2649輛與光陽2216輛。從這數字看來，宏佳騰僅短短兩個多月就取得比其他同業全年還好的成績，一舉躍上亞軍地位。

展望全年，今年以來電動機車話題與銷量逐漸加溫，加上12月有聖誕節、新年等節慶效益，預期此兩大關鍵因素可望帶動12月底的另一波買氣，有助於宏佳騰今年整體營收力拚與去年相同水準。

針對電動機車熱銷，宏佳騰表示，根據調查發現，Ai-1銷售攀升主要是在於Croxera系統的實用性與方便性，加上外型時尚、重新調校過後的懸吊系統能以更好的支撐性解決不同路面所遇到的車況等，帶動購買過的消費者在網路上形成好口碑。

此外，宏佳騰近日受邀參加全國交通科技產業會議，執行長林東閔在其中的「安全科技車聯網智慧運輸新趨勢」論壇也提到Croxera在安全科技車聯網上的應用。林東閔表示，Croxera系統是由「智慧儀表板」、「Croxera App」以及「Croxera Cloud System」三大區塊組成。現行的Croxera已領先業界，做到導航、車輛狀態顯示、測速提醒等實用功能，未來將透過Croxera Cloud System，匯整交通資訊，提醒車主容易肇事危險路段等，以達安全科技車聯網的用路環境。

(時報資訊)