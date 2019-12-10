雙美生技(4728)膠原蛋白植入劑銷售業績大幅成長，11月營收衝至0.54億元，年增97.93％，改寫歷年同期新高，前11月合併營收為5.17億元，較去年同期成長100.17％。

雙美表示，11月營收成長主要受惠於大陸地區膠原蛋白植入劑出貨明顯暢旺，營收明顯較去年同期成長97.93％，再加上Sunmax活性膠原蛋白保養品系列展現良好銷售表現的添翼，是推升雙美11月營收順利改寫歷年同期新高紀錄的主要原因。

雙美近年來持續縱向橫向擴增膠原蛋白原料產品線的深度與廣度，並自2017年起加重大陸市場的佈局，除了透過參加多場兩岸重量級的醫美及醫學等相關活動，展現雙美膠原蛋白在醫美市場的質量，也與上千家合作醫生與機構夥伴齊力拓Sunmax品牌市占，是奠定雙美近幾年在大陸醫美市場的快速成長，以及每年獲利快速成長的主因。

(時報資訊)