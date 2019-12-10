花團錦簇士林官邸菊展，將於12月14日移師溪頭，讓更多人欣賞色彩繽紛的菊花之美；台大林管處長蔡明哲表示，大利菊聯展由國際級園藝高手設計布展，美不勝收，當天並由台灣竹樂團演出，讓觀眾有不同的五感體驗。
蔡明哲表示，為傳承、發揚台灣花卉技藝，讓更多民眾看見台灣的菊花之美，台大實林管理處與台北市工務局公園路燈工程管理處合作，接續舉辦大立菊聯展，展場在溪頭自然教育園區的漢光草坪區，展期至2020年1月1日。
蔡明哲指出，大立菊以造型方式栽培，又被譽為「千輪綻放」，由台北市政府公園路燈工程管理處專業園藝技師，細心栽培18個月以上，1棵大立菊可著花千百朵，大小相同、排列整齊，呈現菊花栽培技藝的精髓，讓人驚艷不已！並且由國際參展經驗豐富的園藝競賽國手操刀布置，以音樂和愛為主題，利用布景與轉盤、節拍器等裝置藝術，讓大家有全新的賞花感受。
台灣竹樂團使用本土研發的竹打擊樂器，及傳統的竹管樂器，結合優秀的演出人才，開幕演出4首曲目，包括高山組曲、竹雨蛙、蘭陽組曲、鬥牛士組曲，分別以原住民、童趣、地方特色與熱情等意象，烘托花展的氛圍。
(中時 )
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