環宇-KY（4991）與晶電（2448）大陸子公司「晶品光電（常州）」及其他投資方決議共同投資「新晶宇」，「新晶宇」將向晶品租用廠房、建置晶圓代工6吋廠；環宇欲以「晶成」、「新晶宇」建構台陸雙供應鏈，因應貿易戰，也由局端拓展、搶攻以5G為首的消費型市場。

晶品光電（常州）為晶電在大陸投資的第一家上游磊晶廠、也是晶電在大陸投資最大專案，主要從事光電子、LED、LED外延片及LED晶元等產品的研發、生產與技術諮詢服務。

環宇-KY近年來積極規畫6吋廠的建置，並朝與已有6吋晶圓廠之公司洽談合作為主，如今與晶電結盟，分別以「晶成」、「新晶宇」兩模式合作，晶成與新晶宇在製程技術與客源方面會有所區隔，原則上晶成以高階製程且非中國客戶為主，而新晶宇原則上會以中國客戶為主要客源，但最終決定權還是在客戶手上。

環宇-KY副總經理余有崇強調，以「Local demand, local supply（在地需求、在地供應）」作為美中貿易戰的因應之道。

目前規劃晶成三大主產品包括5G RF PA（射頻元件 功率放大器）、BAW filter（體聲波濾波器）及3D Sensing VCSEL（面射型雷射），預計明年第二季完工、第三季量產，初期月產能約6、7,000片，並將以1萬片為目標邁進；環宇-KY藉「晶成」、「新晶宇」建構台陸雙邊供應鏈，一旦6吋廠建構完成，為環宇-KY由局端朝消費型市場的拓展之路再向前邁開一大步。

(工商 )