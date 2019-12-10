主計總處今（10）日發布薪資統計指出，10月每月經常性薪資成長率雖恢復2％，但剔除物價後的前十月「實質經常性薪資」，依舊不及16年前。

主計總處公布薪資調查結果，今年前十月經常性薪資每月40,763元，仍低於民國92年同期的40,893元，依舊倒退16年。

國勢普查處副處長潘寧馨表示，實質經常性薪資之所以還是不及16年前，這是因為近16年（92～108年）的名目薪資增加20.22％，消費者物價卻漲了20.61％，因此使得實質經常性薪資低於16年前。

(工商 )