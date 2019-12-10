前十月實質經常性薪資 仍不及16年前 16:582019/12/10 工商 于國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今（10）日發布薪資統計指出，10月每月經常性薪資成長率雖恢復2％，但剔除物價後的前十月「實質經常性薪資」，依舊不及16年前。 主計總處公布薪資調查結果，今年前十月經常性薪資每月40,763元，仍低於民國92年同期的40,893元，依舊倒退16年。 國勢普查處副處長潘寧馨表示，實質經常性薪資之所以還是不及16年前，這是因為近16年（92～108年）的名目薪資增加20.22％，消費者物價卻漲了20.61％，因此使得實質經常性薪資低於16年前。 (工商 ) #薪資 #16 #經常性薪資 #實質 #物價 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸中長期科技發展 圍繞16個產業 04:092019/12/06 焦點新聞 陸挺台商聚力長三角 簽16項合約 04:092019/12/06 全球財經 《美股掃瞄》美股消息面：美10月貿易逆差創16月新低 09:262019/12/06 財經 陸美談判傳利多 港股開高128點 10:222019/12/06 財經 日本10月實質薪資連2個月上揚 12:282019/12/06 財經 北京天際一條龍 原是火箭升空軌跡 19:352019/12/08 兩岸 新16吋MacBook Pro驚現爆音問題 蘋果將推軟體修復 14:232019/12/09 科技 前桃議員張肇良涉詐助理費貪汙 判無罪 16:472019/12/09 社會 藍綠通吃 16檔總統概念股衝 04:102019/12/10 財經要聞 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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