年輕世代的問題和煩腦是什麼？再努力也買不起房子、找不到好工作，面對上個世代有相對被剝奪感？為了解年輕世代的困境和想法，新黨黨主席郁慕明以行動支持年輕人，中時電子報規劃「郁慕明薪火相傳」影音系列，由30歲以下的多位年輕人，和黨主席連三場直球對決，從低薪談到一國兩制，挖掘年輕世代最急迫問題和想法，10日推出首場談低薪怎麼辦？郁慕明怎麼說？請大家拭目以待。

中時電子報規劃「郁慕明薪火相傳」影音系列，年輕人和郁慕明連三場直球對決，從低薪談到一國兩制。

年輕人想的和政治人物真的不一樣嗎？郁慕明曾強調新黨一向很重視年輕人，從這次提名不分區立委名單即可看出，除了專業問政考量外，不同於其他政黨的，就是多半提名年輕世代。郁慕明雖然已過80歲，但因常和年輕人相處，覺得心境像年輕人，面對座談中楊同學丟出年輕人被說成是草莓族的現況，讓他們有被剝奪感，且都認為努力一輩子也買不起房子。

「郁慕明薪火相傳」10日推出首場談低薪怎麼辦？郁慕明怎麼說？請大家拭目以待。

買不起房子是多數年輕人的痛，還包括鄭同學提出的低薪問題，以及鄧同學提出找不到好的工作機會，有的只能去當外送等。對於現場年輕人提出的困境，郁慕明則提到自己年輕時也有遇到工作不好找的困境，他的第一份工作月薪才300元，後來才慢慢找到自己想走的路，從學藥學後來變做解剖，本行曾是把人切成一塊一塊的，後來更沒想到走到政治的路，竟然變成黨主席。

人生要走的路很難預料，但郁慕明提醒年人要觀察比較，目前哪有競爭力的產業和職業是什麼？幾十年前他當醫學教授時就勸大家不一定要選外科，可以選精神科，沒想到現在是最熱的醫學系所。至於房子問題，新黨提出青年住宅政策，就是考慮年輕人的需求，讓年青人租青年公寓，租久了再補貼就變所有權人。每個世代都有不同的問題要克服，從郁慕明和年輕人的直球對話中，可清楚看到這世代的想法，從一個政治長者的角度來看，郁慕明提供了不同世代的解決方式，以及政黨有心為年輕人解決問題提出的政策建議。

(中時電子報)