陸出口殲10C意義非凡 伊朗心動 16:532019/12/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 解放軍空軍殲-10C戰機2019年11月7日進行飛行訓練的畫面。 （新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍殲10C戰機 中國航空工業集團（AVIC）已著手向海外促銷殲-10C單引擎戰機，而有部份國家據稱表現出感興趣，中方不久可望宣佈相關對外軍售。 據美國《軍事觀察》（Military Watch）雜誌網報導，向海外行銷殲-10C，是中方超過10年來首度外銷下一代主要戰機。儘管中方先前曾廣泛外銷第2、3代殲-7，但2013年已停產。而針對外銷設計的JF-17「梟龍」戰機也相當成功，不過殲-10C所象徵的，是中方能出口更先進、更重，也更高級的戰機，足以在高端外銷市場上競爭。 (中時電子報) #殲-10C #梟龍 #JF-17 #中國 #伊朗 #埃及 #外銷 #軍售 也許您會感興趣 推薦閱讀 解放軍戰機性能火速飆升 卻有大罩門 16:372018/08/27 軍事 首戰！巴基斯坦稱以梟龍擊落印度戰機 陸股錯飆 14:582019/03/01 軍事 梟龍傳將出隱形版 可望獲巴基斯坦青睞 12:082019/03/05 軍事 不爽歐盟淘汰棕櫚油 大馬威脅棄購歐戰機向陸買 11:312019/03/25 軍事 俄向陸推銷蘇-57 分析指滿足這3條件再說 14:012019/04/01 軍事 軍事熱門新聞 陸出口殲10C意義非凡 伊朗心動 - 空軍 F-14飛行員如何將受損戰機平安降落 - 軍事 用以摧毀台戰略目標 陸PCL191揭密 - 軍事 央視曝光科幻六代戰機 外媒：中國有望搶第一個研發成功 - 軍事 全球僅存2架神祕戰機 大陸恰好有1架 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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