解放軍殲10C戰機

中國航空工業集團（AVIC）已著手向海外促銷殲-10C單引擎戰機，而有部份國家據稱表現出感興趣，中方不久可望宣佈相關對外軍售。

據美國《軍事觀察》（Military Watch）雜誌網報導，向海外行銷殲-10C，是中方超過10年來首度外銷下一代主要戰機。儘管中方先前曾廣泛外銷第2、3代殲-7，但2013年已停產。而針對外銷設計的JF-17「梟龍」戰機也相當成功，不過殲-10C所象徵的，是中方能出口更先進、更重，也更高級的戰機，足以在高端外銷市場上競爭。

(中時電子報)