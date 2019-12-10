「台灣隊長」陳柏良號召舉辦的「BE HEROES國際高中足球邀請賽」，連續第2年在新北輔仁大學舉辦。今年不但國內隊伍增為4支，外隊還多邀請到土耳其雷漢勒市府隊，由於該隊有許多球員為敘利亞難民，讓本屆7隊角逐更富意義。

「在國外足球很盛行，有人可能因踢球改變了他們的一生，」陳柏良說：「這次土耳其隊有經歷過戰爭的難民，他們要踢球很不容易，拚戰精神很值得台灣球員學習。」

在本屆賽事的記者會上，我國駐土耳其大使鄭泰祥也特地透過影片，介紹即將訪台比賽的雷漢勒市府隊。原來雷漢勒位於土、敘邊界，原本人口約10萬，但2011年敘利亞內戰爆發以來，該市已經收容超過原本人口的難民數，展現人道精神。

「這次比賽不但是國際青年體育交流，也富有人道意義，」鄭泰祥指出，為了讓雷漢勒市民與敘利亞難民更了解彼此及增進友誼，其市府足球隊亦鼓勵敘利亞難民加入，這次訪台隊伍即由土耳其及敘利亞高中業餘球員組成，其中多名敘利亞球員還念過我國援建供難民學童就讀的「台北友誼學校」，也特別感謝外交部協助解決簽證事宜，促成此事。

上屆高中足球聯賽季軍宜蘭高中獲邀參賽，隊長葉君政為現役U19國腳，也說這是很棒的機會，最想跟土耳其交手，「因為我們很難得能碰到歐洲的球隊。」他也以自己上月參加U19亞洲盃資格賽為例，球員還沒開始比賽就有點怕，「其實對澳洲我替補上場，就覺得自己能夠進入節奏，台灣球員很需要比賽經驗。」

除了土耳其雷漢勒市府隊與宜蘭高中，本屆比賽還有高中聯賽冠軍花蓮高中、亞軍北門高中與北市中正高中參賽，外隊則有日本開志國際高校及香港九龍城學生隊，從12日起展開4天激戰。陳柏良也鼓勵台灣小將說：「希望今年把冠軍留在台灣，讓大家知道台灣也有好的足球員！」

(中時 )