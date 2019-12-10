蔡明峰10日成立新市競選總部，沒有政黨奧援，沒有資源動員，還是有近兩百名鄉親來相挺。（蔡明峰競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

無黨籍台南市立委第四選區參選人蔡明峰10日成立新市競選總部，沒有政黨奧援，沒有資源動員，近兩百名陸續來參加的鄉親除了一路相挺的朋友，就是附近的居民，讓蔡明峰十分感動。

蔡明峰表示，他在市場、社區拜票時，有鄉親問他為什麼會想出來選立委？是太閒、嫌時間多嗎？他說，因爲「路見不平」，看不下去兩大政黨的惡鬥算計，雖然知道選戰難打，還是要站出來，台灣的立法院需要有為人民把關的無黨第三勢力。

蔡明峰暗諷對手，「我無黨無派沒有包袱」，所以不會有受制於黨紀而無法真正為民發聲的問題，更不會有代誌做一半從議員來選立委的事情。

蔡打出「台灣Get up and Go」競選口號，主張每票30元選舉補助款成立基金會還予人民，回饋社會；並將推動70歲以上免健保費、0~6歲幼兒國家養、一例一休勞動政策再修正。

他也表示，若他當選，將推動立法，禁止執政黨於選舉前大撒幣推出浪費公帑的政策，禁止執政黨動用國家資源來選舉；他拜託鄉親票投給無黨無派的參選人，才能制衡藍綠，才能改變台灣。

(中時 )