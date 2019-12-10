中州科大、建國科大碩論被發現偏離系所核心能力和教學目標，全國私校工會今天發布新聞稿指出，問題出在過去教學品保制度「重形式不重品質」，造成大學輕忽論文品質控管，而許多私立科大為求招生目的，犧牲教育品質讓學生容易入學、輕鬆畢業，導致高教品質日益低劣、碩士滿街跑的現象。

全國私校工會指出，論文主題是否符合系所專業，指導老師應該有專業判斷能力，而系所和學校也應該用比較高的標準來控管畢業論文品質。老師或學校不能因為招生目的而放棄專業良心並犧牲教育品質。

全國私校工會認為解決此高教亂象可以從幾個方面著手：一、教育部應檢討大學教學品保機制，納入論文品質的審查；二、學校與指導老師應自我課責，用更嚴格的標準要求學生論文；三、強制要求碩博士生取得學位後將論文全文上網供外界檢視。

全國私校工會建議爆發論文偏離系所專業的建國科大不需全盤否認外界的質疑，若能虛心檢討內部教學品保機制或許能化危機為轉機。

(中時 )