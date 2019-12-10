士林夜市屢傳水果攤坑殺遊客，今年9月宅神朱學恒就在臉書表示，若台灣民眾黨主席柯文哲能解決這個問題，就要捐5萬元給民眾黨當選舉經費。後來市場處每天派員稽查，目前哄抬價格問題已有改善，朱學恒也願賭服輸，PO出捐款收據，但他表示「我名字寫錯啦！」

朱學恒日前和柯文哲到士林夜市直播，買了八杯水果一共1010元，讓網友驚呼「太貴了！」後來市場處天天派人去查，並要求攤販清楚標價，問題也就慢慢改善。

朱學恒。（圖／臉書）

朱學恒。（圖／臉書）

今（10）日朱學恒在臉書PO出「台灣民眾黨政治獻金受贈收據」，兌現承諾，同時也呼叫民眾黨，表示「不要已讀不回我們的line啊，收據字很可愛但是你把我名字寫錯啦，這樣我不能抵免啊。還有紙本編號竟然只有十五，是不是少了一點啊。」

民眾黨發言人陳思宇看到後也在底下留言，「我都沒有你的line只好臉書先留言」，表示會重新開立收據。陳思宇也指出，民眾黨剛成立確實需要大家幫忙贊助，目前以小額捐款累積起來，且都以線上捐款為主，所以收據當然以線上的列印為大宗。

(中時電子報)