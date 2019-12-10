菲律賓總統府發言人周二表示，在政府軍兩年持續強力打擊，菲律賓南部的伊斯蘭激進組織已大為萎縮，計畫決定解除當地的戒嚴令。

美聯社報導，2017年5月23日，菲律賓南部的民答那峨島(亦稱棉蘭老島)爆發「馬拉維危機」(Battle of Marawi)，數百名與IS集團結盟的武裝分子，佔領了馬拉維市的建築物、商業區和社區之後，總統杜特蒂立即下令民答那峨島全面戒嚴，並動員部隊投入作戰。經過五個月的猛烈空襲和地面攻勢，還有美國和澳洲偵察機的幫助下，終於平息了這場戰役，平民大約死難1千多人，而政府軍死亡168人、傷1400多人，而激進份子死亡900多人，12人被俘。

2017年爆發馬拉維危機，菲律賓杜特蒂總統在戰後獎勵有功人員，並檢視收繳的恐怖份子武器。(圖/美聯社)

杜特蒂認為當地的武裝分子殘餘勢力仍在，因此有必要繼續戒嚴，根據菲律賓憲法，總統有權在特定地區宣布實施不超過60天的戒嚴。在戒嚴令到期後，經總統提議並獲國會批准，戒嚴令可以延長，於是2018年12月，菲律賓國會批准再次延長南部戒嚴令至2019年底。

杜蒂特在聽取國防安全顧問的評估後，決定不會再次長戒嚴令，安全顧問表示，恐怖份子、極端主義者因為人員損失、主要幹部陣亡，以及武備用盡，已經難以維持。

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）告訴總統杜特蒂，伊斯蘭激進分子再也無法發動馬拉維戰役那樣的規模，而且在菲律賓政府軍在成功平叛後，當地地的共產主義叛亂勢力也已萎縮。

洛倫扎納表示，民答那峨島戒嚴的這兩年間，有一些民眾的權利被限制，但是與1970年代的馬可仕Ferdinand Marcos）相比，民答那峨島的戒嚴是溫和的。他表示，馬可仕時代的戒嚴令，經常侵犯人權，以及搜刮財產。

但是洛倫扎納也說，戒嚴令也影響了經濟發展，他表示由於戒嚴令，商人不願在南部投資。

然而，菲律賓的恐怖份子仍然未完全絕跡，惡名昭彰的阿布薩耶夫恐怖組織(Abu Sayyaf)還流蕩在菲律賓南部的小島，他們經常綁架外國人以勒索贖金，也發動自殺炸彈攻擊事件。比如今年年初，阿布薩耶夫就對蘇祿省的天主教教堂發動自殺炸彈攻擊，造成21人死亡，71人受傷。但是洛倫扎納表示，政府軍做好充足準備，「即使沒有戒嚴令，也能保衛和平。」

(中時電子報)