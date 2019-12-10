民進黨立院黨團藉國安之名，跳過委員會審查準備在本月底通過《反滲透法》草案。對此，前總統馬英九今不諱言地說，該法既是疊床架屋、定義模糊，更是以無所不包的法律概念，讓掌權者能羅織罪名對付政敵與人民，就像是哈利波特阿茲卡班的催狂魔，以催化恐懼感欺騙選票，這還止是綠色恐怖，更讓台灣壟罩在麥卡錫主義的幽靈之下。

自稱共諜的詐騙犯王立強在澳洲指稱介入台灣選舉後，民進黨立法院黨團隨即拋出《反滲透法》草案，並提案跳過委員會審查，直接逕付二讀，預計本月31日就將在缺乏行政部門、社會各界參與討論的情況下，將人數優勢三讀通過。

該草案內容明定，為防範境外敵對勢力滲透干預，特定此法。而境外敵對勢力的定義，則是指「與我國交戰或武力對峙之國家或團體，或主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體」。

同時，所謂「滲透來源」則是境外敵對勢力的政府、組織或團體，乃至於各組織所設立、監督管理或控制的組織、機構、團體或個人，均屬滲透來源。由於定義模糊，適用範圍卻幾乎涵蓋任何與大陸有關的人事物，因而引發社會高度爭議。

對此，國民黨立院黨團今邀請馬英九、國安會前秘書長高華柱、前國安局長蔡得勝、陸委會副主委邱垂正、法務部參事張春暉等人，針對《反滲透法》進行公聽會。

馬英九指出，面對民進黨此次修法，他有責任站出來捍衛中華民國的立國價值，首先，從立法必要性來看，民進黨才剛修訂「國安五法」，對相關不法行為都有詳細規定，實在沒必要再疊床架屋。

況且，這樣一部涉及國安與人民權益的衝突性法案，竟然只有民進黨版，而無政院版，問題是之後立法後是要由各政府部門執行，相關部會應該參加法案的制定才能避免侵犯人民權益並利於機關運作，結果民進黨卻破壞立法程序的正當性。

馬英九接著說，從立法內容來看，該草案對「境外敵對勢力」及「滲透來源」的定義空泛模糊，幾乎所有中國大陸的公民機構與組織，都能被解釋為滲透來源。他說，該草案無所不包的法律概念，賦予過大的法律效力，讓人民動輒被扣上與敵對勢力勾結的罪名，成為掌權者羅織罪名對付政敵與人民的法案。

「之後誰與這些機構、組織接觸，都可能觸法入罪，包括台商、台生、台眷與每年5百萬的旅客都面臨極大風險！」馬英九說。

他感慨地說，該法讓台灣就像回到動員戡亂時期，30年前黨外人士為了民主自由創立了民進黨，結果現在解嚴33年，曾被美國前總統小布希讚揚為亞洲與世界民主燈塔的台灣，竟然大開倒車，在選前提出這個「大發思古之幽情的惡法」，令人有宛若隔世之感，民進黨人在午夜夢迴沒有愧對先人的一點內疚嗎？

馬英九強調，國家安全固然重要，但民主價值不容毀棄，蔡英文執政3年半心中只有選舉算計，毫無憲法正義，如今《反滲透法》更是摧毀民主政治賴以維持的民主國原則，只為了打擊異己，「蔡政府常常說民主不能被侵蝕，但最大的侵蝕者，不就是蔡政府泡製的惡法嗎？蔡政府怎麼對得起追求百分百民主的先進？」

馬英九砲轟，民進黨製造紅色恐怖，就像哈利波特阿茲卡班的催狂魔，催化恐懼感就只為了騙選票，這樣的法律通過後何止是綠色恐怖，還將讓台灣壟罩在麥卡錫主義的幽靈之下。

馬英九說，民進黨人昨天才在紀念美麗島事件40周年，而今天也是世界人權日，呼籲民進黨立委牢記黨外前輩推動民主的歷史，放下意識形態、發揮道德良知停止推動，以免讓這部惡法讓國會陷入羞辱惡名，更傷害到台灣的民主。

(中時 )