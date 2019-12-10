為了提供能滿足當前創新科技企業所需具快速導入特性、能及時解決客戶問題並成功完成簽證的先進ASIC服務，創意電子（3443）選擇採用ANSYS RedHawk-SC以支援客戶的重要需求。

該解決方案能有效執行超過十億個節點大小的設計，並在兩天內完成全晶片（Full chip）系統單晶片（SoC）的電源完整性和可靠性簽證。

ANSYS RedHawk-SC係以ANSYS SeaScape為基礎。ANSYS SeaScape為全球第一個用於電子系統設計與模擬的客製化設計大數據架構，具有高度的運算擴展性，可實現快速的設計疊代、增加解決方案的覆蓋範圍，並為全晶片SoC高級節點的簽證提供更高的準確性。

ANSYS RedHawk-SC的可行性分析為設計人員提供重要判斷依據，可用於決定設計修復的優先順序，在幾分鐘內輕鬆查詢大型設計資料庫，進而完成快速除錯。高效率的硬體利用使解決方案平台非常適合高效能運算、人工智能（AI）和資料庫中心的應用。

創意電子資深副總經理林景源表示，創意電子旨在提供世界級的先進客製化ASIC服務，協助具有前瞻性的系統和積體電路廠商提升其在市場的領導地位。

林景源指出，隨著晶片製程愈來愈複雜，為確保產品的可靠度並降低其電源損耗，晶片在設計和驗證時，需模擬、運算的要件也逐漸增加。ANSYS的解決方案協助我們降低這些複雜性，加速產品上市時程並減少開發成本。我們和ANSYS的合作是幫助客戶在IC市場獲得成功的奠基石。

ANSYS半導體事業部副總裁暨總經理John Lee表示，做為客製化ASIC領導廠商，創意電子需要最先進的解決方案以便獲得快速準確的成效。RedHawk-SC滿足市場對於解決多物理場挑戰的獨特需求，我們看到大量客戶正在部署RedHawk-SC，以實現最複雜的產品設計認證。

(工商 )