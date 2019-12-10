美國總統川普開打貿易戰後，北京當局祭出大豆牌，並轉向其他國家包括巴西等進口大豆，但美國出口商最新表示，9日大陸進口商至少購買5批共30萬噸的大豆。

北京先前釋出善意，至少再提供100萬噸的新關稅減免配額，美國媒體《路透》報導，美國農業部數據顯示，大陸進口商日前已購買30萬噸的大豆，這是近兩周以來最大一次的大豆採購，主要是為了趕上12月15日新關稅實施的最終期限，先行囤貨。

過去受陸美貿易戰紛擾影響，大陸在2018年進口美國大豆的數量降至1430萬噸，創下11年新低，截至2019年上半年，美國大豆庫存達到4900萬噸，造成大豆價格大跌，美國農民的收入受到威脅。

報導指出，因巴西大豆供應有限，要到明年1至2月才會增產，在如此情況下，陸企轉而狂買30萬噸美國大豆。

《南華早報》先前報導，陸美貿易戰負面效益持續發酵，對北京政府來說，可能出現比經濟放緩更嚴重的問題：糧食供應。最糟糕的結果是，貿易戰將會提高不確定性並導致投資延後，包括在新農業技術上的投資。

(中時電子報)