台灣導演楊力州拍攝國寶級布袋戲大師陳錫煌紀錄片「紅盒子」，登陸新加坡播映。陳錫煌指出，傳統技藝要「顧好」，才能文化復興，國家昌盛。

新加坡聯合早報與華族文化中心最近舉辦早報文創空間系列活動，播放紀錄片「紅盒子」，並邀請楊力州與陳錫煌出席交流，受到星國藝文界高度重視。這場活動也由駐新加坡台北代表處協辦。

楊力州於2006年第一次到大稻埕台原偶戲團欣賞陳錫煌表演，看到他竟能夠以靈巧指法與技法，把布袋戲偶舞弄的靈活有神，因此以10年時間拍攝這位台灣的國寶級布袋戲大師。

楊力州表示，昔日小學時代只要放學就趕快衝回家，欣賞電視播放布袋戲，這是童年非常重要的回憶，但布袋戲如今突然消失不見，「我們竟一點兒都不在乎」，因為生活中已有太多改變，讓這項昔日的文化傳統藝術陷入無以為繼困境。

他以一項藝術之所以存在的重要條件是因為被需要為例，說明傳統布袋戲似乎已有很長一段時間不被需要了，因此也自然而然逐漸消失。

楊力州認為，這部紀錄片之所以拍攝10年，其中很重要的靈魂就是關於父子，陳錫煌的父親就是已故的布袋戲大師李天祿，這是一段非常複雜、也無法言喻的內容。

今年89歲的陳錫煌出席在新加坡登場的紀錄片「紅盒子」時，不僅神采奕奕，也與新加坡戲迷近距離交流互動，他說明布袋戲以台語演出更加傳神，也能領略其中精髓與「氣味」。

他表示，台灣南部主要以表演金光布袋戲居多，這種布袋戲偶由於較大較重，沒有辦法像傳統布袋戲般能表現出更為細膩的動作與表演技法，傳統布袋戲久而久之在南部就慢慢消失了。

陳錫煌強調，期盼更多年輕人投入並傳承傳統布袋戲，他會竭盡全力教授這項傳統布袋戲藝術。

「紅盒子」由侯孝賢監製、楊力州執導，陳錫煌巡演時隨身帶著一個紅盒子，紅盒子裡是傳統文化的戲神田都元帥。

(中央社)