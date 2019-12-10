由國民黨總統參選人韓國瑜高中同學蘇俊夫擔任住持的里港鳳凰廟，10日建醮大典席開9000桌。（林和生攝）

里港鳳凰廟10日舉辦九九建醮大典，席開9000桌，供品一字排開場面壯觀，而廟方住持蘇俊夫正是國民黨總統參選人韓國瑜高中同學，他強調，普度後供品會分送給南高屏10餘個弱勢團體，實際體現韓常掛在嘴邊的莫忘世上苦人多。

鳳凰廟主祀鳳凰母娘與關聖帝君，走進廟堂就能聞到檜木香氣撲鼻，廟方表示，廟宇建材主要以檜木為主，連一般廟門慣用的彩繪，也採用檜木雕刻；整座廟從樓梯到牆面，皆以紅磚搭配原木，展現典雅且隆重風格。

蘇俊夫表示，韓國瑜曾在屏東傾聽之旅時來到廟裡參拜，當時因為人多且時間緊迫，並沒有盡情深聊，但他透露，事隔多日，韓曾在仁武區結束行程後，特地驅車來到廟宇參拜，2人談到選舉，感覺他仍是信心滿滿，永遠充滿鬥志，至於這次建醮活動韓也知曉。

上次廟方建醮大典約在5年前，蘇俊夫說，從建廟至今經過5次建醮儀式，這次是最後一次、也是最盛大的，整個醮科儀式結束後才算完備，當時有擲筊請示神明，以6000桌供品「風光」辦理，但始終得不到聖筊，一直問到9000桌才讓神明點頭，「而且一桌都不能少」。

廟方為此傷透腦筋，不僅物資龐大，連擺放供品的場地也要慎選，最後在活動日期前一一克服，也讓所有信徒及工作人員鬆了一口氣，而儀式結束後，供品也與南高屏弱勢團體一起分享，讓來自各界愛心溫暖每個角落。

(中時 )