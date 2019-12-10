基隆中興國小為培養學童認識生命的價值，特別於10日安排學童前往捐血中心、博愛家園及法鼓山園區等地進行生命巡禮參訪與服務。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

基隆中興國小為培養學童認識生命的價值，特別於10日安排學童前往捐血中心、博愛家園及法鼓山園區等地進行生命巡禮參訪與服務。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

基隆中興國小為培養學童認識生命的價值，特別於10日安排學童前往捐血中心、博愛家園及法鼓山園區等地進行生命巡禮參訪與服務。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

基隆中興國小為培養學童認識生命的價值，特別於10日安排學童前往捐血中心、博愛家園及法鼓山園區等地進行生命巡禮參訪與服務。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

基隆中興國小為培養學童認識生命的價值，特別於10日安排學童前往捐血中心、博愛家園及法鼓山園區等地進行生命巡禮參訪與服務。（翻攝照片／吳康瑋基隆報導）

進入歲末感恩時節，基隆中興國小為培養學童認識生命的價值，特別於10日安排學童前往捐血中心、博愛家園及法鼓山園區等地進行生命巡禮參訪與服務，並希望讓學童能發揮服務的精神，向老幼展現出蓬勃的生命活力，深度體驗生命的意義。

中興國小學童首站就前往捐血站，在場學童雖然因年紀為達捐血救人的界線，但經由現場護理服務人員的講解與說明，當坐到捐血椅上，那種「捐血一袋、救人一命」的體悟也油然而生，雖說額外的扎針是有點疼痛的，但孩子們不怕痛，只想深深支持透過捐血來幫助社會。

接著學童們帶著尊重身命的體悟前往下一站「博愛家園」服務長輩，並經由節目表演及疊杯互動、搥背、聊天等活動的進行後，現場長輩更由衷露出甜美的笑容，看到孩子盡力服務每個長輩們，而在搥背、聊天過程中，更讓爺爺奶奶們被學生們小小心靈的愛心付出給感動，而孩子們也藉此體認到長輩們的重要與尊重，校方也相信孩子們會因此促進與家中長輩之間的情誼，校方更指出，「家有一老、如有一寶」，希望孩子們可以感受到這一點。

最後學生們的最後一站來到了法鼓山，校方希望藉由園區的參訪，讓學童們體認到宗教的助人、愛人的意義，更也讓學童們可以更「珍惜」日常所感，這也才是生命最真實的意義。

(中時 )