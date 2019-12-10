全球都在拚5G，OPPO今(10)日宣布，將在未來三年投入70億美元研發資金打造「技術護城河」布局5G萬物互融新生態。

OPPO以「融合·無界」為主題的「OPPO INNO DAY未來科技大會」今(10)日在深圳正式舉行，會中首次全面地闡述了OPPO對萬物互融時代的思考和布局，發表了包括智慧手錶、智慧耳機、5G CPE、AR眼鏡在內的多項智慧終端產品，同時展示OPPO在閃充、5G、影像、軟體優化等多項領域的創新技術研發成果。

OPPO創辦人兼執行長陳明永表示，隨著5G商用和人工智慧導入，萬物互聯已近在眼前，但萬物彼此間建立連結僅只是基礎，如何相互融合才是未來趨勢，包括了技術服務、組織、文化、科技與藝術人文的融合，將是萬物互融最重要的組成部分，OPPO其實早就不只是一家手機公司，智慧型手機只是OPPO服務用戶的載體之一，未來不僅OPPO，整個產業將不存在著純粹的手機企業。

陳明永更表示，未來三年OPPO將投入70億美元研發預算，專注在5G、人工智慧、AR、大數據等創新技術研究，打造硬體核心技術以及軟體工程與系統能力的堅固基礎。

(時報資訊)