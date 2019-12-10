中租-KY（5871）2019年11月自結合併營收達53.28億元，較10月51.21億元成長4.05％，較去年同期44.54億元成長達19.63％，刷新歷史新高。累計1～11月合併營收532.04億元，較去年同期458.46億元成長16.05％，超越去年全年504.72億元、提前改寫歷史新高。

中租表示，11月營收「雙升」改寫歷史新高，主要受惠年末為中小企業資金需求旺季，帶動業務動能攀升。其中，台灣各項業務穩定成長，11月營收維持穩定。中國大陸則在資產品質穩健下，11月新增業績創今年新高，租賃及貿易收入亦同步成長，帶動營收月增13％。

中租先前法說時指出，在放款成長動能持穩、資產品質維持良好水準下，今年營收及獲利受手續費收入認列原則影響逐漸減少。原先目標今年中國大陸放款成長約20％、東協成長逾20％、台灣長期維持成長10～15%，目前看來若加入太陽能業務，台灣成長應可超標。

中租董事長陳鳳龍表示，集團運用數位科技，朝數位優化、數位科學運用、數位產品3方向推動數位轉型，成為提供整體業務雙位數成長的動力之一。明年將推出「應收帳款融資平台－支票通」，持續滿足客戶多元需求。

(時報資訊)