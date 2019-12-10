越來越多人嚮往YouTuber的風光，也有很多人要喜歡將自家小孩的日常生活影片上傳YouTube與網友共享。但從明年起，YouTube將嚴格執行美國兒童在線隱私保護法(COPPA)，如果你的影片中出現兒童(定義是13歲以下)，可能會遭YouTube的檢視，甚至下架。

美國聯邦貿易委員會（FTC）在9月對 YouTube違反COPPA的行為處以了歷史性的1.7億美元罰款，並要求YouTube創作者需正確識別平台上所有面向兒童的內容。這令YouTube大傷腦筋，孩童與動物，一向是YouTube上影片的受歡迎的內容，以後想要靠兒童的天真無邪吸引點閱率的創作者可能要大傷腦筋了。

不僅創作者傷腦筋，連YouTube也不知所措，YouTube在10日向美國聯邦貿易委員會進一步澄清和提供更好的指導，以幫助視頻創作者了解如何遵守FTC的準則，因為這其中有許多灰色地帶還難以釐清。一個必須尊守原則是不能隨便以兒童影片盈利及趁機收集兒童的數據。但在一切都準則都尚未釐清之前，YouTube可能會採從嚴處置的方式，也就是先下架再說。

(中時電子報)