國民黨副總統參選人張善政10日南下高雄參加「台灣青年圓桌會議」。（林宏聰攝）

國民黨副總統參選人張善政10日南下高雄參加「台灣青年圓桌會議」。（林宏聰攝）

國民黨副總統參選人張善政10日南下高雄參加「台灣青年圓桌會議」。（林宏聰攝）

國民黨副總統參選人張善政10日南下高雄參加「台灣青年圓桌會議」，認真聆聽青年意見、勤做筆記。（林宏聰攝）

國民黨副總統參選人張善政10日南下高雄參加「台灣青年圓桌會議」，席間有來自花蓮的參與者提問國道六號延伸至花蓮是否可行，他說，工程技術一直在進步，與韓國瑜當選後第一件事，會先做國六穿越中央山脈通往花蓮沿線的地質探勘，接著每2年開1次國際技術研討會，「總會等到歐洲、日本隧道專家做出技術可行的結論！」

戶籍在花蓮的張善政說，這兩天他一直在查火車時刻表，頭痛得要死，因為明年投票前1天晚上一定在高雄造勢，晚上沒有車了，只好先回台北，隔天坐早班車到花蓮投票，之後再看火車時間怎樣回到高雄看開票，「搞死我了，現在還沒搞定，那天我肯定一直在坐火車」。

他說，深知花蓮人交通不便的困擾，先前韓國瑜說國道六號貫通到花蓮，被罵「天方夜談」，蔡英文到花蓮也說國六延伸有困難，「當初雪隧也有困難，最後還是開了」。

張善政承諾，上任後第一件事，把中央山脈國六要開的路線做地質探勘，然後開國際技術研討會，找歐洲、日本隧道專家看看技術上是否可行？經濟效益、生態保育要如何？如果結論是不行，也不能馬上放棄，每2年開1次技術研討會，可能工程技術進步了，總會開到結論變成可行。

這場「台灣青年圓桌會議」高雄場由國民黨青年部主辦，90幾位青年參與者來自各行各業，但普遍提出低薪、高房價、生育負擔太大等問題，也有人重視空汙、能源、長照、產業發展、青創、農產品外銷、南北失衡等問題，提問相當踴躍。

張善政表示，現在青年面對很多問題，不是教育部單一部門能夠解決，未來如果韓國瑜與他當選，政府架構應隨時代調整，將單獨成立青年發展委員會、或青年發展部，和教育部屬於同個位階，協助青年解決各種問題。

張善政說，很清楚韓國瑜和他目前年輕人支持度落後，但他強調，先前韓找他籌組國政顧問團，說了好幾個政策，除了主權基金看似與年輕人較無關係之外，包括雙語教育、學貸免息、1年出國交換生、45歲以下警消公務員輪流出國進修，都是絞盡腦汁替年輕人想出路。

張善政說，反觀另一組、民進黨的參選人，總是高喊「抗中保台」，但過去3年多台灣邦交國丟了7個，以前可以出席WHA，現在國際組織都去不了，「保了半天保什麼東西啊？」、「抗中抗了老半天，其實只是要保小英」。

(中時 )