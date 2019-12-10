為解決國道4號周邊豐原區國豐路3段及朴子街355巷路口淹水問題，立委江啟臣爭取中央700萬元補助，加上市府地方配合款，總經費1600萬元的排水改善工程即將動工。說明會9日晚間於朴子里活動中心舉行，期盼能藉由這次的工程，改善困擾居民20多年的淹水問題。

朴子里長陳文啟代表里民感謝江啟臣協助，他說，每當下大雨自己不敢入睡，都要到這個易淹水的路段巡視，以保障里民朋友的安全。這個淹水的問題歷經3任里長、共24年都沒辦法有效解決，他去年12月25日一上任之後便到服務處尋求江啟臣立委協助，不到1年便爭取到經費並且召開施工說明會，真的非常有效率！

江啟臣表示，國豐路3段淹水問題困擾居民許久，無論是前任里長及現任里長都積極尋求解決方法，這次趁國4號豐潭段新建，自己力促工程單位與市政府合作尋找積水的原因，期盼能藉由排水改善工程，解決20多年的淹水問題。

「遇到問題解決問題，一直都是我從政初衷。」江啟臣說，自己在去年接獲陳情後，便與市府及中央相關單位展開協調。自角潭路2段到朴子街355巷間的排水改善工程將近500公尺，總經費1600多萬元，他向中央爭取700萬元補助，配合國道4號豐潭段的新建工程一併施工，避免蓋了在挖，挖了再蓋的情形發生。

(中時 )