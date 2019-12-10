新北市教育局今（10日）於江翠國小舉辦捐書儀式，國際獅子會300B2區新北市雙和獅子會響應「好日子愛心大平台」活動，捐贈新北市20所國小價值約300萬元的圖書8000冊。（葉書宏攝）

新北市教育局今（10日）於江翠國小舉辦捐書儀式，國際獅子會300B2區新北市雙和獅子會響應「好日子愛心大平台」活動，捐贈新北市20所國小價值約300萬元的圖書8000冊，期許透過閱讀擴大知識視野，縮小城鄉教育資源差距，培育未來的關鍵能力。

教育局長張明文表示，新北市自改制後已改造296所學校圖書館並新建18所公共圖書館，2012年起斥資超過2.5億元推廣多元閱讀刊物（電子書），另外，購置圖書經費高達4億元，積極充實圖書資源，希望幫助學生們透過閱讀，邁向幸福快樂人生。

雙和獅子會會長高士堅提到，閱讀是學習翻轉的關鍵，偏鄉所處環境教育資源貧瘠，決定以行動支持，捐贈圖書給新三峽、平溪、石碇、坪林、瑞芳等區的學童，讓資源較為匱乏的偏鄉地區或部落學童也能擁有閱讀的幸福。

高士堅說，學童有機會閱讀更多課外書籍，同時也藉由圖書，帶給他們往前邁進的新動力，為他們培育好面對未來的關鍵能力。

(中時 )