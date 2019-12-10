台灣鋼鐵集團聯盟旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）11月份合併營收為新台幣7.3億元，與去年同期比減少18.32％，累計前11月合併營收為85.4億元，與去年同期相比減少4.3％。

春雨表示，11月較去年同期比減少18.32％，主要是因春雨客戶上個月預期中鋼最新一季開盤價走低，導致下單需求呈現觀望，才會影響11月接單表現，且因美中貿易影響，今年大陸營收較去年下跌，但台商回流帶動的廠辦需求與公共建設持續佈建仍舊樂觀，加上隨著盤價已於上個月月底確定，春雨來自台灣的內銷需求將逐步明朗。

春雨產品以建築扣件為大宗，營收佔比約45%，若以區域來分，來自台灣的營收貢獻超過四成，其中內外銷比重各佔一半。除了台灣內需市場樂觀以對，印尼雄獅廠因當地深耕多年，目前高居當地建築扣件市場6至7成市佔率，現任佐科威政府積極推動基礎、公共建設，推升印尼廠成長，前11月該地營業額較去年同期成長13.79%，台印內需可以說是業績獲得支撐的兩大功臣。

春雨進一步指出，全球鋼況因中美貿易帶來不確定性，但公司持續透過分散區域多元經營平衡整體總經的變數；其中，印尼廠擴產後，今年7-8月的扣件設備也已陸續建置完成，目前月產能約2000公噸，明年上半年月產能可提升為2200～2300公噸，該廠最大產能上看2500公噸，因此隨著當地市場需求殷切，印尼廠業績將隨產能利用率提升同步擴增。

在中國市場方面，春雨指出，大陸廠商線材削價競爭狀況在近兩三個月已有趨緩跡象，汽車、家電應用雖然仍低迷，但預期不再下滑，原本受到中美貿易戰致使傾銷歐美的市場壓力也趨於穩定，美國市場也因為基期低、布建通路效應，有助美國扣件銷售拉升，後續營運逐漸走穩可期，也將持續追蹤中美貿易戰後市與產業景氣變化。

(工商 )