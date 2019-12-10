國民黨副總統候選人張善政10日下午到高雄小港區偕立委參選人陳麗娜與民眾針對空汙議題座談，張再批民進黨能源政策大錯特錯，怎麼可以說把中部火力發電廠的燒煤，移到高雄、北部來燒，痛批「真的不要臉」，他也允諾，「國政配」執政後，給新政府時間將徹底解決高雄空汙問題，讓民眾不必再走上街頭遊行。

張善政直說，一個好的政府要顧健康、顧口袋，但民進黨的能源政策大錯特錯，讓台灣空氣好不起來，口袋還要失血，目前要努力發展綠能、再生能源，但是人家說「吃快弄破碗」，在技術沒有成熟，做得這麼快，只會讓電費貴的不得了。

張善政不滿民進黨說，現在歐洲綠能、離岸風電很成熟，但是為什麼來台灣電費卻比歐洲貴好幾倍呢？因為在台灣，台灣海峽的狀況不一樣，颱風有16級風，我們怎麼知道這些離岸風電可以承受得住16級風？一切還有待驗證。

他提到，民進黨的2025年綠能目標，實在太快，根本來不及，只好繼續用燃煤，繼續用燃氣 ，燃氣當然比燃煤好，可是還是有空氣汙染；他舉例自己有個大學同學日前因肺腺癌過世，大學畢業後就在高雄上班，幾年前同學會一直咳嗽、咳出血來，以為是感冒，去醫院檢查結果是肺腺癌3期末期，3月檢查出來、5月大家就參加告別式。

張善政說，根據世界衛生組織公布，台灣人得肺腺癌比例為亞洲第2，第1則是北韓，他看到這新聞覺得很丟臉，台灣什麼時候和北韓一個層級？北韓沒錢燒生煤，台灣曾幾何時怎麼會跟北韓一樣同一個層級，丟臉丟死了。

他認為，能源政策過去藍綠都有責任，但是任何一個負責任的政府從現在開始，應該要努力把燃煤電廠燃煤量盡量降低再降低，但民進黨只會打臉說，「張善政你在任的時候，台中火力發電廠是發電量最高的時候，張善政你還有臉打臉我們民進黨？」

他直斥， 這是民進黨在掩蓋他自己做不好的地方，把中部火力發電廠的燒煤，移到高雄、北部來燒，他們怎麼可以講這種話？我們怎麼希望說台中、高雄以鄰為壑？民進黨有臉講這種話，「我都沒有臉去聽， 真的很不要臉」，全場也響起掌聲力挺。

12月15日為高雄空汙大遊行，張善政也號召挺「國政配」的朋友能夠站出來，他誓言明年當選後，能解決空汙問題，希望今年的遊行是最後一次。而核電政策，他也重申會在「安全無虞、人民同意」的狀況下執行，另爭取空汙高風險地區民眾免費進行早期肺腺癌篩檢。

(中時 )