刑事訴訟法部分條文修正案經立法院三讀通過，法務部10日指出，這次修法通過刑事訴訟程序中明文賦予被害人程序主體地位，使我國對於被害人權利的保障更向前邁進。未來法務部將繼續致力於完善被害人相關的保護措施，秉持司法為民理念，落實溫暖而富有同理心的司法。

法務部指出，刑事司法的目的，並不僅止於側重保障被告人權，也應同時尊重犯罪被害人的程序主體地位，才能夠真正貫徹司法正義。法務部對犯罪被害人保護向來不遺餘力，早自2013年起，就不斷呼籲應參考德國、日本立法例，在刑事訴訟法修正增訂被害人訴訟參加專章，在法制面落實被害人的程序權利，回復被害人在程序中的應有尊嚴。

這次修正通過的規定，就重大案件引進被害人訴訟參與制度，使特定犯罪的被害人得全程參與審理過程，並賦予被害人對於準備程序事項、證據調查及科刑範圍等陳述意見的權利；另賦予得選任代理人及閱覽訴訟卷證，使被害人瞭解訴訟程序的進行及卷證資料內容；並規定在偵查及審判中應注意被害人及其家屬隱私的保護，及開庭時得利用適當遮蔽措施，將被害人與被告、旁聽人加以適當隔離，保護被害人隱私；並使具有一定親屬關係、專業的人或得被害人信賴的人得陪同被害人在場，照顧其情緒。

法務部強調，未來法務部將繼續致力於完善被害人相關的保護措施，秉持司法為民理念，落實溫暖而富有同理心的司法。

(中時 )