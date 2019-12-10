競選旗幟遭破壞 鍾佳濱團隊譴責 17:302019/12/10 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委鍾佳濱競選旗幟遭破壞。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 10日清晨，民眾行經內埔鄉老埤村科大路、壽比路口，發現立委鍾佳濱競選帆布廣告明顯遭人破壞，由於帆布材質堅韌，初步研判為利器破壞，經民眾通報後，綠營競選總部已向警方報案。 鍾佳濱競選總部隨即發出聲明表示，遺憾有心人士惡意破壞競選廣告，報案後已將此事交由警方負責處理，希望盡速釐清真相。隨著選舉日程逼近，也希望各界理性和平，讓選舉回歸政策討論。 (中時 ) #2020大選 #屏東立委 #鍾佳濱 #旗幟 也許您會感興趣 推薦閱讀 教授挺鍾佳濱 葉壽山推體育城 04:102019/12/06 地方新聞 鍾佳濱競總成立 3萬人到場力挺 14:032019/12/07 政治 屏東立委參選人有志一同 政見瞄準運動產業 18:052019/12/09 政治 誰放黑韓第三顆核彈？犯人竟是藍營人：被截圖 08:212019/12/10 政治 韓判斷假民調方法 網驚：趙少康臉色變了 10:282019/12/10 政治 賴清德為賴品妤站台 籲民眾明年出來投票 10:352019/12/10 政治 綠養網軍嚴重？蔡英文：卡神事件過度了 11:282019/12/10 政治 拜廟占4成？蔡嗆韓：連當候選人都請假 11:172019/12/10 政治 蔡辦開記者會 痛斥韓陣營和國民黨盜圖造假 12:352019/12/10 政治 Ｔ台民調震撼網 韓三成保衛戰正式失守 13:082019/12/10 政治 政治熱門新聞 為討好綠營抓韓小辮子狂轟？蔡正元怒槓謝震武 - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 網傳投票寫名字誤導韓粉！ 韓營今赴北市警局報案 - 政治 民進黨強項被打破了！這招反成韓國瑜碾壓對手利器 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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