10日清晨，民眾行經內埔鄉老埤村科大路、壽比路口，發現立委鍾佳濱競選帆布廣告明顯遭人破壞，由於帆布材質堅韌，初步研判為利器破壞，經民眾通報後，綠營競選總部已向警方報案。

鍾佳濱競選總部隨即發出聲明表示，遺憾有心人士惡意破壞競選廣告，報案後已將此事交由警方負責處理，希望盡速釐清真相。隨著選舉日程逼近，也希望各界理性和平，讓選舉回歸政策討論。

(中時 )