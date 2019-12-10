惡名昭彰手錶發表。（摘自YT館長成吉思汗）

「館長」陳之漢事業又做大了！在昨（9日）的直播活動中，宣布即將開賣個人品牌新商品，一個要價36900元的瑞士機芯精工錶，不僅全程採MIT製作，又標榜「同價位最划算」的超規格品質，加上限量販售，肯定對商品相當有信心。也因此激起網友熱烈討論，究竟大家會不會買單。

網紅「館長」陳之漢，身兼多職的他，不僅是健身房老闆，同時還是知名YouTuber、直播主，熟稔多角化經營的館長，因為健身事業有成，還跨足健身衣市場，開拓新財源。商業頭腦動很快的館長，在昨（9日）的網路直播中，公布了他即將發售的個人品牌新商品，價值36900元的機械錶，限量共600隻。對於館長跳脫原本健身市場生意，突然學起連千毅去賣錶，網友開始臆測，這次的新商品，會不會帶來正效果，還是會成為館長生涯敗筆。

商業頭腦動很快的館長，在昨（9日）的網路直播中，公布了他即將發售的個人品牌新商品，價值36900元的機械錶，限量共600隻。（摘自YT館長成吉思汗）

網友就在PTT上討論「館長的錶有人會買單嗎」？對於館長跨行手表產業的初試啼聲，有2派不同說法，有網友認為實在是「賣太貴了」，稱「一個月薪水都買不起」，不少人覺得不值，認為外觀有點俗氣。「很像外面賣390的」。持反對立場的網友多半認為，會買這隻錶的絕對是「真館粉」，純粹「買一個信仰」。

但也有人跳出來替館長平反，表示該產品的瑞士機芯，絕對值那個價位，甚至是相當划算的價格帶。加上MIT、細節處理，以及含防潮箱、保固2年等，價格很實在，「絕對不貴」。

在館長臉書下方也不乏類似討論，館長也對此做出回應，他表示，「我賣商品是希望你戴起來很驕傲，所以我花半年時間去弄，也不想讓一些學生或上班族硬去擠這些錢」。他坦承訂價不低，有購買門檻在，不過強調是他用心準備、洽談近半年的作品，錶商也很辛苦，如果數量沒達到，他乾脆直接做成紀念品，拿來送人用。

對於館長跳脫原本健身市場生意，突然學起連千毅去賣錶，網友開始臆測，這次的新商品，會不會成為反效果。（摘自PTT）

館長堆出要價36900元的瑞士機芯精工錶，不僅全程採MIT製作，又標榜「同價位最划算」的超規格品質，顯示對商品相當有信心。（摘自PTT）

(中時電子報)