雲林一名年輕義消吳男前年酒後駕車撞死人還逃逸，之後走路回家被爸爸知道後，爸爸竟然走回肇事現場謊稱自己撞死人為兒子頂罪。不過檢察官透過監視器畫面發現當時是「一名年輕人離開現場」事情才東窗事發。這名頂罪的爸爸吳被判刑3月，年輕的義消因過失致死判刑6月、肇事逃逸罪判刑1年6月，最高法院日前駁回吳男針對肇事逃逸判刑1年6月的上訴，全案定讞。

吳男為雲林縣菜販兼義消，民國106年6月28日晚間酒後駕車，於四湖鄉侵入對向車道，撞死呂姓騎士。他肇事逃逸步行返家，吳父得知後趕到現場，向員警謊稱是肇事者。承辦檢察官事後勘驗現場監視器畫面，發現離開現場的駕駛是年輕人，與自首的吳父顯然不同，懷疑吳父頂替，吳男則於案發翌日晚間向警方坦承肇事。

一審雲林地方法院依意圖使犯人隱避而頂替罪，判處吳父有期徒刑3月，得易科罰金，另就吳男業務過失致死罪判刑7月，肇事逃逸罪判刑1年6月，2罪應執行2年徒刑。吳父頂替罪未上訴而定讞。經上訴，二二審認為，吳男雖為菜販，但案發時並非執行業務中，改依過失致死罪判刑6月，得易科罰金，此部分不得上訴而確定。

此外，二審考量吳孟學身為義消，應較常人更清楚肇事逃逸對被害人所生的危害，肇事逃逸罪維持1年6月徒刑。吳男針對肇事逃逸罪上訴第三審，最高法院認為二審判決並無違法之處，日前駁回上訴，全案因此確定。

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(中時電子報)