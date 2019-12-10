民進黨立院黨團藉國安之名，跳過委員會審查準備在本月底通過《反滲透法》草案，對此，國安局前局長蔡得勝今表示，執政者近期不斷高喊反間諜活動，問題是，「他（指蔡政府）是有權力的人，不能只喊狼來了，破幾個間諜案不是更能凸顯問題本質嗎？」

自稱共諜的詐騙犯王立強在澳洲指稱介入台灣選舉後，民進黨立法院黨團隨即拋出《反滲透法》草案，並提案跳過委員會審查，直接逕付二讀，預計本月31日就將在缺乏行政部門、社會各界參與討論的情況下，將人數優勢三讀通過。

對此，國民黨立院黨團今邀請馬英九、國安會前秘書長高華柱、前國安局長蔡得勝、陸委會副主委邱垂正、法務部參事張春暉等人，針對《反滲透法》進行公聽會。

蔡得勝表示，站在國安角度，與他個人一生從事國安工作的立場來說，任何可以保護國安的法規他都該表達感謝與支持，但看到執政者這連串的立法確實令他擔心。

蔡得勝說，反滲透法的旨意是好的，但卻過於急就章、權謀。例如，過去任何國安立法，都是先由國安單位蒐集國內外資訊、法規、漏洞、缺失、執法能力等進行多方研究，再報請政院邀請其他行政機關協商，再送立院討論，這個過程往往需要半年甚至1年以上的時間，但這次卻是由立院黨團提出，卻無政院版本，還逕付二讀，這已建立「以黨意大於民意」的惡例，民主惡鬥會陷入永無寧日。

蔡得勝說，立法若不考慮執行面，將使立法旨意受到挑戰，再好的規範都將流於執行不利的枉然。

對於立法的影響性，蔡得勝說，該法若通過將激化兩岸關係，大陸的武統若成為主流民意，兩岸戰爭風險將更高。

尤其，當全球各國在大陸發展深化關係，台灣與大陸的互動卻到處設限，還處處充滿風險，會不利台灣經濟發展，也讓外商投資止步。

蔡得勝直言，執政者近期不斷高喊間諜活動，「但他是有權力的人，不能只喊狼來了，破幾個間諜案不是更能凸顯問題本質嗎？」該法通過後，相關後遺症帶來的傷害，恐怕將比該法本身還更嚴重。

(中時 )