為了因應2022年1月實施的憲法訴訟法，立法院修法通過法院組織變更，除了增加1100人司法機關人員的上限外，法官也可調任司法院辦事，協助大法官辦理案件之審查、分析法律問題、草擬裁判書及其他交辦事項。

為因應勞動事件法、法官評鑑新制及憲法訴訟法等新法陸續施行後，可能增加的案件數量，修法也預留將來人員請增或裁改的彈性調配空間，及科技法庭之運用規劃業務所需，因此調整相關人員員額上限。

(中時 )