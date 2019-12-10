因應憲法訴訟 司法院組織修法 17:272019/12/10 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了因應2022年1月實施的憲法訴訟法，立法院修法通過法院組織變更，除了增加1100人司法機關人員的上限外，法官也可調任司法院辦事，協助大法官辦理案件之審查、分析法律問題、草擬裁判書及其他交辦事項。 為因應勞動事件法、法官評鑑新制及憲法訴訟法等新法陸續施行後，可能增加的案件數量，修法也預留將來人員請增或裁改的彈性調配空間，及科技法庭之運用規劃業務所需，因此調整相關人員員額上限。 (中時 ) #修法 #憲法 #法院組織 #人員 #司法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 呼之欲出的公務員契約關係 04:102019/12/06 時論廣場 抓到了！ 違反財政紀律法 04:102019/12/06 時論廣場 蘆竹社區竄火苗 11人平安疏散 09:452019/12/06 社會 陸反制：美外交領事人員會見訪問須先報備 11:262019/12/06 國際 年改辦駁教育人員基金 提前破產說 12:432019/12/06 政治 日本將修法嚴懲在路上挑釁的危險駕駛 抓到立即吊銷駕照 19:472019/12/06 國際 中醫大新竹附醫週歲院慶簡介 醫護人員搞創意 13:492019/12/09 生活 捕鼠夾附火腿腸變防疫破口 民進黨去年修法慘遭打臉 16:352019/12/09 生活 面臨被迫解散威脅 婦聯會提訴願 13:122019/12/10 政治 勞動部修法外送員未戴安全帽恐罰業者30萬元 13:282019/12/10 生活 社會熱門新聞 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 疑是海巡署失蹤中尉 - 社會 多年前遭父丟包負氣躲西班牙至今回台有望 父抱38年遺憾亡 - 社會 成人網看「女神騎馬」女大生驚見自己正在騎... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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