嘉義新港奉天宮31日將遶境至基隆慶安宮，屆時將是地方宗教文化盛事。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

嘉義新港奉天宮，慶祝開台媽祖駐台400年，28日展開「馨護台灣．騎島平安」全台單車環島活動，31日將過境基隆歷史最悠久的慶安宮媽祖廟，將吸引信眾夾道簇擁，一睹難得宗教文化盛事，市長林右昌也將親自騎車同行，祈求媽祖賜福基隆。

新港奉天宮400年來首度以單車方式展開9天8夜全台跨年繞境，取自「騎福」諧音從28日至明年1月5日繞行台灣一圈，為各地祈福，奉天宮董事長何達煌10日率宮廟理監事拜會市府，邀請林右昌31日遶境基隆時，一起與媽祖騎BIKE護台灣。

何達煌說，基隆是活動唯一媽祖兩度蒞境的縣市，先前繞境行程已完成澎湖、金門、綠島、馬祖等外島，10月時媽祖繞境馬祖南、北竿，就是從基隆港搭船前往，200多輛繞境自行車31日一早將先在國立海科館前集合，一路前往基隆市區慶安宮。

慶安宮的歷史可溯自清乾隆45年，建廟超過104年，為基隆歷史最悠久的媽祖廟，與廟口奠濟宮開漳聖王廟、基隆護國城隍廟並稱基隆三大百年宮廟；奉天宮邀請林右昌為活動揭匾，並協請市府協助疏導車隊，與行經市區交通維護及緊急救護。

林右昌表示，市府協調警察局調派警車，協助車隊前導及重要路口交管，當天他也會騎車同行，陪同奉天宮媽祖自行車隊從海科館騎到慶安宮，陪騎約7.5公里車程，歡迎大家來基隆騎單車，一起為基隆、全台灣民眾來祈福。

(中時 )