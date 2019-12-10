據香港01新聞網10日報導，德國柏林動物園9日出生滿100天的一對雄性大貓熊雙胞胎，正式命名為「夢想」及「夢圓」，大陸駐德國大使吳懇當日在命名儀式上致辭時，指牠們的名字意味著「美夢成真」，且寄託對陸德兩國友誼的美好祝願。

這對大貓熊寶寶由旅居德國的6歲大貓熊「夢夢」在8月底誕下，重量約6公斤（13.2磅），預計於2020年初正式與公眾見面。

吳懇當日表示，此次在柏林動物園能順利誕下熊貓雙胞胎，是中德雙方科研團隊共同努力的成果；柏林市長米勒（Michael Mueller）則稱，柏林所有的動物迷都非常關注這對熊貓雙胞胎的成長，牠們對於柏林來說是美好的禮物。

大貓熊雙胞胎「夢想」（右）及「夢圓」玩在一塊。（路透）

雙胞胎貓熊幼崽的取名問題曾引發關注。柏林當地報紙《每日鏡報》曾就貓熊寶寶命名問題，向其讀者發送了問卷，而根據《畫報》（BILD）獲知的初步統計結果，「香香」+「港港」（Hong + Kong）的組合位居榜首，緊隨其後的是「陰」+「陽」，「乒」+「乓」。

還有部分讀者建議，貓熊寶寶應當命名為「天天」+「安門」。其餘的命名建議則大多不具政治含義，比如「熱狗」+「薯條」，或者「酸酸」+「辣辣」。

「夢夢」與另一隻雄性大貓熊「嬌慶」是在2017年6月抵達柏林。根據柏林動物園與大陸野生動物保護協會簽署的研究合作協議，牠們會在德國生活15年；至於「夢想」及「夢圓」就會在柏林生活2至4年後送回大陸。

(中時 )