中國外交部發言人華春瑩10日在主持例行記者會時指出，中國國務院總理李克強將於12月24日在四川成都主持召開第八次中日韓領導人會議，韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三將出席會議。

澎湃新聞10日報導，2019年適逢中日韓合作20周年，三方合作取得豐碩成果，此次會議將著眼未來十年推動三方提升合作水準，促進地區和世界的和平穩定與發展繁榮。

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