陸外交部：著眼未來10年 陸日韓領導人會議24日舉行 17:332019/12/10 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部發言人華春瑩10日在主持例行記者會時指出，中國國務院總理李克強將於12月24日在四川成都主持召開第八次中日韓領導人會議，韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三將出席會議。 澎湃新聞10日報導，2019年適逢中日韓合作20周年，三方合作取得豐碩成果，此次會議將著眼未來十年推動三方提升合作水準，促進地區和世界的和平穩定與發展繁榮。 (工商 ) #領導人會議 #日韓 #外交部 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍營6民代闖外交部抗議 2立委掛彩 12:162019/12/06 政治 替蘇啟誠討公道 被外交部拒門外 藍委抗議掛彩 反遭妨礙公務函辦 01:222019/12/07 政治要聞 外交部成民進黨的外交局 04:102019/12/07 時論廣場 藍營民代抗議遭拒 國民黨轟：對得起綠營前輩爭取民主的貢獻？ 13:122019/12/07 政治 韓國瑜痛批外交部長吳釗燮為立委受傷負全責 18:322019/12/07 政治 韓批外交部粗暴 吳釗燮要負全責 04:092019/12/08 政治要聞 藍委拍打警察帽子 吳敦義：小意外 12:212019/12/08 政治 藍民代羞辱基層外交官 外交部向警政機關告發！ 10:352019/12/10 政治 遭外交部告發 北市藍議員：歡迎來告 11:262019/12/10 政治 外交部告藍委 藍委也要反告吳釗燮 11:392019/12/10 政治 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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