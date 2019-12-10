力挺中小企業蓬勃發展，財政部部長蘇建榮號召七大公股銀行，從北至南舉辦七場系列講座，12月10日由彰化銀行壓軸主辦「小微展翅 翱翔花東」講座，期能透過一系列的巡迴活動，為政府、中小企業及銀行創造三贏局面。

彰銀看好花蓮豐富的觀光資源及人文歷史，本次講座特別選在花蓮福容飯店舉辦，並邀請財團法人中華管理發展基金會執行長兼易遊網公司董事長陳甫彥，與李奧貝納集團體驗長周子元兩大重量級講者，分別就人文行旅以及創新轉型兩大議題深入淺出的探討，席間另有中小企業信用保證基金就政府對中小企業的優惠政策與融資保證措施解說。當日除精彩講座之外，全體公股銀行及中小企業信用保證基金、中小企業聯合輔導基金更聯合擺攤提供諮詢服務，吸引近150名貴賓共同出席，與會來賓反應熱烈。

彰化銀行董事長凌忠嫄表示，據經濟部統計，目前台灣近8成就業人口任職於中小企業、創造將近9百萬個就業機會，然而，台灣過半數中小企業已成立逾10年、企業主大多年過半百卻無傳承計畫，隱形冠軍之路面臨接班傳承的挑戰，有計劃的因應並加以創新轉型，才能在詭譎多變的全球經濟與產業環境下，將危機化為轉機，為國家產業及經濟注入成長活力。

凌忠嫄指出，根據統計，公股行庫承作中小企業放款總量，10月合計已達4兆1,074億元、16萬442戶，近幾年在外部大環境波動變化之情形下，我國中小企業放款餘額成長率仍穩定維持在5％以上，透過公股銀行融資之放款量占近6成，顯見政府以及各公股銀行不遺餘力的努力，彰銀亦將持續陪伴中小企業客戶成長傳承，為臺灣培育更多具競爭力之企業，為我國產業注入創新轉型動能，善盡企業社會責任。

彰銀即將邁入第115個年度，多年來持續深耕中小企業客戶，具有豐碩的經驗，在中小企業授信業務的推動上亦屢獲肯定，獲得經濟部信保夥伴獎及送保融資成長獎，且為金管會評選之中小企業放款績效優良銀行，未來仍將持續力挺中小企業，攜手共創轉型傳承新契機，藉由本活動貼近地方推動文創結合轉型之需求，以實際行動力挺企業展翅翱翔。

(工商 )